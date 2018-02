Catgas respon amb tres pancartes grogues a les amenaces de l'Ajuntament de de Santa Coloma

Última actualització Divendres, 16 de febrer de 2018 17:30 h

El patrocinador del futbol sala ha deixat a la vista l'escut de la ciutat, com reclamava l'Ajuntament

Redacció | Catgas Energia, l'energètica colomenca que patrocina l'equip de futbol sala de la ciutat, ha respost a la polèmica sobre el color de la publicitat del pavelló amb tres vinils de color groc sobre la pista, on aquest divendres el Catgas Santa Coloma juga un partit de lliga de la primera divisió estatal.

El gerent de l'empresa, Pere Gran, explica en declaracions a l'ACN que s'ha amollat a les exigències de l'Ajuntament, que demanava deixar visible l'escut de la ciutat, que hi ha al centre de la pista, però hi ha respost amb tres vinils de color groc, en comptes d'un. Gran reitera que la prohibició estava motivada pel color groc per motius polítics i que l'argument de l'escut és només una excusa perquè "fa 35 anys que es tapa amb publicitat".



El partit de futbol sala entre el Catgas Santa Coloma i el Santiago Futsal de Galícia, que es juga aquest divendres al vespre a Santa Coloma de Gramenet, tindrà una important presència de color groc. El patrocinador de l'equip local ha instal·lat aquest migdia tres grans vinils sobre el parquet amb el logo de l'empresa i un llampant color groc de fons.



La resposta de Catgas

És la resposta de Catgas a la polèmica generada aquesta mateixa setmana entre club, empresa i Ajuntament, després que la pròpia energètica denunciés a través de les xarxes socials que li havien prohibit la publicitat, justament perquè era de color groc. Des del consistori es va desmentir i es va explicar que l'únic requeriment és que l'escut de la ciutat que hi ha al centre de la pista fos visible.

"Ens hem adaptat a les directrius i hem cedit en no posar la publicitat al centre de la pista per respectar el magnífic escut que tenim, però hem sortit guanyant perquè en lloc d'un hem posat tres vinils", ha etzibat Pere Gran en resposta als entrebancs que, segons ell, ha posat el consistori.

Gran insisteix que el color groc que políticament s'associa amb la solidaritat vers els presos polítics era l'única "excusa veritable" que hauria posat l'Ajuntament, tot i que el groc és també un dels colors corporatius de l'empresa. Gran també replica que "fa 35 anys" que està vinculat d'una manera o altra a l'esport local i assegura que la publicitat sempre s'ha tapat





URGENT



Sembla que el ajuntament vol prohibir la publicitat de Catgas Energia amb el color groc de fons per ordre d'el ponent regidor d'esport (PSOE).Hem demanat que ens ho diguin per escrit i estem esperant resposta.



Es per el color de la publicitat! pic.twitter.com/xHMAXOzgf2 — Catgas Energia (@Catgas_Energia) 13 de febrer de 2018 Amb tot, el gerent de Catgas vol ara tancar la polèmica definitivament: "Ja tenen l'escut a la vista i nosaltres posem la pancarta. No ha d'haver cap més problema".

