L'ACB retira un espot promocional perquè apareix la pancarta 'Llibertat presos polítics'

Segons explica El Periódico, la patronal de bàsquet va encarregar l'espot a Movistar +, que no es va adonar de l'aparició de la pancarta.En un tuit irònic, Dracs 1991 ha agraït al diari AS el suport i difusió de la seva reivindicació: exigir l'alliberament de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn.

No sabem com agrair al @diarioas el suport a la causa donant tanta importància a la nostra reivindicació de #LlibertatPresosPolitics 2n lloc en portada digital, difusió del vídeo a AStv, mitja pàgina i portada del paper al costat del serresiete... https://t.co/rpMLiuMydd pic.twitter.com/WMR4pjMGly

L'espot es va emetre durant el partit Real Madrid-Unicaja i en directe en el Gran Canària Arena, on es celebra el torneig. I malgrat que només duri 17 segons, l'ACB ha anunciat que ja no l'emetrà més i que tot ha estat fruit d'un "descuit".

La imatge correspon al Palau Blaugrana durant el partit Barcelona-València i en el moment de la jugada gravada, es veu, darrere la cistella, la pancarta 'Llibertat presos polítics', penjada a l'estadi pels Dracs 1991, els aficionats més fidels al Barcelona, segons ha avançat el diari esportiu AS.

