Greenpeace carrega contra PP i C's per impedir reformar una llei d'herència franquista sobre el comerç d'armes

Última actualització Divendres, 16 de febrer de 2018 19:00 h

Critiquen l'opacitat de l'Estat espanyol pel que fa als enviaments d'armament a guerres com la del Iemen

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| Activistes de Greenpeace han protestat aquest matí al Port de Bilbao contra "l'enviament d'armament -que "pot ser usat contra la població civil"- amb destinació als països de la coalició liderada per l'Aràbia Saudita a la guerra del Iemen". Una responsabilitat que l'ONG atorga directament al Gobierno acusant-lo de ser "còmplice de la situació per permetre la venda d'aquest material"





Una llei d'herència franquista per protegir el comerç d'armes



A banda de xifres, l'informe de Greenpeace mostra l'opacitat que existeix a Espanya al voltant de l'exportació d'armes i el fet que la llei de control de comerç d'armes espanyola de 2007 no hagi servit per reduir-la. De fet, resulta impossible verificar si s'està aplicant correctament perquè tot i que l'Executiu ha de rendir comptes anualment a la Comissió de Defensa, les actes de l'organisme governamental responsable d'aprovar o denegar les llicències d'exportació d'armes són secretes gràcies a la Llei de Secrets Oficials. Es tracta d'una norma aprovada el 1987 durant el govern del socialista Felipe González, que es recolza en la franquista Llei de Secrets Oficials de 1968 i que facilita que no existeixi cap mena de control parlamentari previ a les exportacions d'armes.



Segons Greenpeace, la Llei de Secrets Oficials "que no es reforma al Congrés en mantenir-la bloquejada el Partit Popular i Ciutadans, està servint d'escut per impedir que tant la ciutadania com el poder legislatiu accedeixin a la informació per verificar si s'estan aplicant correctament els principis que estableix la llei o que el Govern rendeixi comptes si, com sembla, estigués incomplint la legislació nacional i internacional en la matèria ". Al setembre de 2016, per una iniciativa parlamentària del PNV recolzada per ERC, PSOE, Podemos i diputats del Grup Mixt, el Congrés va aprovar reformar la Llei de Secrets Oficials però el procés ha quedat aturat per aquests dos partits.

De fet, Greenpeace ha assenyalat al Govern de Mariano Rajoy per "autoritzar enviaments il·legals de material bèl·lic quan hi ha indicis que aquestes armes podrien ser utilitzades per vulnerar el dret internacional humanitari i els drets humans". I és que -segons dades proporcionades per ells mateixos- tot i que "Espanya no compta amb mecanismes per verificar l'ús que es fa de l'armament que exporta, entre 2014 i 2016, s'han autoritzat i realitzat vendes d'armes des d'Espanya als països de la Coalició Saudita que participa en la guerra del Iemen per valor superior a 995 milions d'euros, tot i el risc que hagin pogut ser utilitzats al Iemen, el que incompliria la Llei espanyola de Control de Comerç d'Armes, el Tractat de Comerç d'Armes i la Posició Comuna del Consell de la UE en aquesta matèria".Greenpeace -juntament amb Datadistas, un equip de periodisme d'anàlisi de dades- ha publicat aquesta mateixa setmana un informe sobre les irregularitats en el sistema del comerç d'armes a Espanya sota el títol "Armes Marca Espanya, el fosc negoci de la guerra".