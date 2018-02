Hernando alimenta les fake news amb un altre tuit ple de mentides

Última actualització Divendres, 16 de febrer de 2018 19:30 h

Polèmica a Twitter per les acusacions falses del portaveu del PP sobre l'elecció del candiat al BCE

Redacció | Polèmica en un tuit del portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, on carrega contra Cs, PSOE i Podemos per no decantar-se per la candidatura de Luis de Guindos al BCE en la Comissió Econòmica del Parlament Europeu. Unes acusacions falses que alimenten les fake news, de les que precisament, tant es queixa el PP.

Sembla que Hernándo ha passat per alt l'acte de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánez de Santamaría, d'aquest dijous contra les fake news. I ha fet un tuit incendiari ple de mentides que alimenta aquesta tendència.



El portaveu ha criticat el PSOE, Cs i Podemos per no donar suport a de Guindos en la Comissió d'Economia del Parlament Europeu, que va declarar que l'irlandès Philip Lane havia estat "més convincent".





¡Vergüenza Europea! Los "españoles" de Podemos, Cs, y PSOE hacen q sus grupos voten a favor de un Irlandés del PP antes y contra un español del PP como de Guindos. Irlanda ha sido considerado el paraíso fiscal de las multinacionales. Iglesias, Sánchez y Rivera deben explicarlo — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 15 de febrer de 2018 "Vergonya europea!", ha etzibat Hernándo aquest dijous a Twitter. "Els espanyols de Podemos, Cs i PSOE fan que els seus grups votin a favor d'un irlandès del PP abans i contra un espanyol del PP com de Guindos", ha criticat el portaveu. També afegia que: "Irlanda ha estat considerat el paradís fiscal de les multinacionals" i ha demanat a "Iglesias, Sánchez i Rivera una explicació".



277 caràcters ple de mentides







Buenas noches Rafael, para empezar en el Parlamento Europeo no se votó nada. Lamentablemente esta institución no decide sobre la elección de estos cargos.



Eso sí, igual algunos tienen miedo de que el BCE quiebre como Lehman Brothers. — Miguel Urbán Crespo (@MiguelUrban) 15 de febrer de 2018 Primer de tot, els candidats a la vicepresidència del BCE no passen per cap votació, sinó que són examinats per la comissió que extreu una conclusió no determinant. L'eurodiputat de Podemos, Miguel Urbán, li ha recordat:





1. No había ningún eurodiputado de Cs. 2. @LdeGuindos no es militante del PP. 3. Nosotros en @CiudadanosCs apoyamos al candidato español. 4. Que seáis un desastre en diplomacia exterior, como con el golpe en Cat perjudica a España. 5 ¿Irlanda o Panamá paraíso fiscal con el PP? https://t.co/CDXU6P7GXt — Francisco d la Torre (@frdelatorre) 15 de febrer de 2018 En segon lloc, cap eurodiputat de Podemos i Cs estaven dimecres passat a la comissió. Urbán és membre però suplent i no va assistir. Tanmateix, el diputat de Cs, Francisco de la Torre, li ha recordat i li ha retret que sigui un desastre en diplomàcia exterior.





Y una última cosa Rafael, los únicos que habéis estado en contra de considerar a Irlanda un paraíso fiscal habéis sido vosotros el #PPE

Esto sí que se votó pic.twitter.com/ohWfqcTBAE — Miguel Urbán Crespo (@MiguelUrban) 15 de febrer de 2018 D'altra banda, l'eurodiputat de Podemos li ha refrescat la memòria a Hernándo i li ha explicat que el PPE va ser el partit que va votar en contra d'incloure a Irlanda en la llista de paradisos fiscals de la UE, en referència a la menció d'Hernando contra el candidat irlandès que competeix amb de Guindos, Philip Lane.

Finalment, no deixa de ser curiós que Hernándo apel·li al patriotisme espanyol per donar suport a un candidat i no a l'altre en comptes de valorar els mèrits i aptituds. Segons informa el Plural, el PSOE ha senyalat que ningú del Gobienro s'ha posat en contacte amb ells per convèncer de la idoneïtat de De Guindos. Una aptitud, que segons el portaveu del PSOE a la comissió, Jonás Fernández, no pot basar-se amb la gestió del ministre al capdavant de la cartera d'Economia espanyola.

