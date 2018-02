Anna Gabriel deixa entreveure que és a Catalunya

El que fa pensar que les darreres especulacions sobre l'exdiputada podrien ser falses és el fet que hagi insinuat en una publicació a la xarxa social que assistirà a un acte a Sallent (Bages) en suport seu i contra la persecució política i judicial dels líders sobiranistes. "Ens trobem dissabte, contra la persecució política", ha escrit Gabriel en agraïment a aquest acte de solidaritat del seu poble. L'acte se celebra tres dies després del dia que la cupaire hauria de declarar al Suprem i també està destinat a recollir fons per la caixa de solidaritat contra la repressió. Cal recordar que Gabriel no es va presentar la setmana passada a la presentació a Granollers del llibre que ha escrit amb David Fernàndez sobre l'advocat Agustí Gil Matamala.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal