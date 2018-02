Jordi Sànchez reclama unitat entre les forces sobiranistes

Última actualització Divendres, 16 de febrer de 2018 22:00 h

Milers de persones il·luminen els carrers de Barcelona per reivindicar l'alliberament dels presos polítics

Redacció | El president d'Òmnium Cultural i el fins ara president de l'ANC fa 123 dies – o quatre mesos- que estan empresonats per les seves idees polítiques: per defensar el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya. Igual que Joaquim Forn i Oriol Junqueras. Milers de persones han il·luminat els carrers de tot Catalunya per reivindicar el seu alliberament.

Sota el lema 'Il·luminem la llibertat', milers de persones s'han concentrat davant els ajuntaments d'arreu del país aquest divendres a la tarda. A Barcelona, han fet una marxa des de plaça de Sant Jaume fins a la presó Model.



Precisament allà, han llegit una carta de Jordi Sànchez que ha escrit des de Soto del Real. En ella emplaça les forces sobiranistes a recuperar la unitat i reconeix que la impaciència el pot.



"Sé que hi tornaré, que hi tornarem plegats però la impaciència em pot", ha escrit Sànchez des de la presó. "La mateixa impaciència que tinc perquè la unitat entre sobiranistes es preservi, recuperem el govern i la normalitat i el 155 desaparegui", demana.



D'altra banda, les entitats sobiranistes han exigit l'alliberament dels presos polítics, empresonats injustament per la seva ideologia. Tanmateix han criticat la repressió i vulneració de drets per part de l'Estat sobre els catalans, les institucions i la cultura catalana i han assegurat: la voluntat d'una Catalunya millor i unida és més forta que la rancúnia.



Carta sencera de Jordi Sànchez



Darrerament poques coses desitjo més que tornar a acaronar la mar i trepitjar la platja que, a cavall entre Pals i Begur, ha vist créixer, i tantes vegades jugar a desafiar les ones, l'Oriol, la Clara i l'Abril.



Sé que hi tornaré, que hi tornarem plegats però la impaciència em pot.



La mateixa impaciència que tinc perquè la unitat entre sobiranistes es preservi, recuperem el govern i la normalitat i el 155 desaparegui", afirma.



Sé que ho faré, i que preservarem el valor de la unitat i el mandat de les urnes, però la impaciència em pot.



Exactament la mateixa impaciència que tinc per seguir fent camí al costat de tanta i tanta gent per fer realitat un país pròsper, nacionalment lliure, socialment just i profundament democràtic on ningú sigui perseguit per les seves idees. Sé que construirem aquest país i que el llegarem als fills i als fills dels nostres fills, però la impaciència em pot.



Gràcies per no oblidar-nos!!



Jordi Sànchez i Picanyol



16 de febrer 2018, Soto del Real

