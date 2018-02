De l'11-M al 17-A: Atemptats sota l'ombra d'un estat espanyol corrupte

Última actualització Dissabte, 17 de febrer de 2018 05:00 h

Sis mesos després de l'atemptat de Barcelona i Cambrils una certesa ha quedat confirmada, sense els "confidents" no s'haurien produït cap dels atemptats esmentats

@JoanPuig | Sis mesos després d'un dels pitjors atemptats produïts a l'estat espanyol ens trobem amb uns Mossos d'Esquadra intervinguts, amb els responsables de la desarticulació dels autors el Major Trapero en tasques administratives i amb amenaces d'ingrés a la presó i el Conseller Forn a la presó preventiva. Una situació insòlita i escandalosa que posa en perill la mateixa seguretat dels ciutadans a tot l'estat. Totes les informacions que investigaven els Mossos avui resten en mans del govern Rajoy preocupat únicament per humiliar els independentistes i els responsables d'aquest procés democràtic.

Malgrat el fet d'haver-ho reconegut, el silenci dels responsables estatals ha estat un veritable escàndol, fins i tot el PP i el PSOE han impedit la creació d'una comissió d'investigació dels atemptats promoguda per Ciudadanos que volia investigar el paper dels Mossos. Una actitud dels dos grans partits estatals que ja van fer en el seu moment per silenciar el paper dels confidents policials com a peces claus dels atemptats de l'11-M.Es Satty treballava pels serveis secrets de l'Estat. Els punts foscos venen de la seva sortida de la presó de Castelló, quan no es va executar l'ordre d'expulsió amb l'estranya victòria d'un recurs i la llibertat amb la qual es podia moure arreu del territori Estatal. Una jugada per tenir una bona relació amb el confident que no va fer veure a l'estat que estava preparant una veritable cèl·lula terrorista que pretenia fer diferents atemptats de gran envergadura.Anys després de l'atemptat a Madrid, la tradició dels confidents com a eines necessàries per produir atemptats a l'estat espanyol es repeteix, i el silenci sobre aquests escàndols es repeteix. El PP i el PSOE van intentar silenciar l'escàndol dels confidents l'11-M i ara ho han repetit amb l'Iman de Ripoll.Sembla que l'explosió va ser producte dels errors de fabricació, altres fonts han parlat d'intervencions d'altres serveis secrets que davant avisos fets a l'estat espanyol van obtenir el silenci per resposta.Sembla més que evident que la capçalera del Grupo Zeta agafada pels deutes va col·laborar per tirar porqueria sobre els Mossos.Un dels grans silencis del joc brut de l'estat, un cop més els grans partits polítics espanyols com ja vam fer davant els atemptats de l'11-M a Madrid han tornat a pactar per no investigar el joc brut de l'estat espanyol.En cap altre país democràtic els responsables de la desarticulació de la cèl·lula terrorista haurien estat apartats de la investigació, això ha passat a l'estat espanyol amb uns Mossos intervinguts i sota ordres del Ministeri d'interior.Què sap el Major Trapero que fa por a l'estat espanyol? El seu trasllat a tasques administratives és un avís i a la vegada amenaça pel seu futur judicial? Segur que té moltes coses a dir. Esperem que ben aviat es faci la llum sobre la guerra bruta de l'estat espanyol contra Catalunya.Els precedents són preocupants, amb l'11-M van mentir a tot el poble espanyol sobre l'autoria d'aquells atemptats per intentar guanyar unes eleccions. El PP i el PSOE van pactar amagar els greus errors dels serveis policials i el paper clau dels confidents en la realització dels atemptats, sense els confidents la dinamita mai hauria arribat als terroristes.