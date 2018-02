Cuixart defensa l'escola catalana des de la presó

En el segon àmbit recorda que a la seva escola hi havia bona part de l'alumnat castellanoparlant, que fins i tot a ell l'anomenaven el català. I recorda també que arribava amoïnat a casa seva i ho comentava a la seva mare. I ella li deia: "Tranquilo porque catalanes lo somos todos".

En una part d'aquest treball hi apareix el mateix Cuixart, que fa un repàs a la seva trajectòria familiar i a la seva experiència a l'escola. En el primer àmbit recorda que la seva mare era murciana i que va ser ella la que va dir al seu pare: "Oye, nene, si estamos viviendo en Cataluña, a los niños les vamos a hablar en catalán, ¿no?".

L'equip que gestiona el compte de Twitter de Cuixart ha adjuntat a la piulada un vídeo d'una hora i mitja de durada produït per Òmnium en què aborden la qüestió de la llengua a l'escola.

