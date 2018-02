La premsa recorda els sis mesos dels atemptats terroristes a Barceona i Cambrils

JCV Sta. Cristina d'Aro Sta. Cristina d'Aro

17 de febrer de 2018, 13.42 h

#2 Escolta imbècil. En resposta a la teva fastigosa pregunta, ja et diré jo qui ho pagarà: Doncs ho pagaran els mateixos que pagaven la casa de putes, on anava a fornicar el teu reietó emèrit amb les seves putetes. Ah! I també li pagaven els àpats. O sigui que ja ho tens clar oi?

Em pensava que eres més home, però veig que ets un desgraciat com a persona. Te més senderi i humanitat un primat que tu.