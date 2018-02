Amb quines dificultats es toparia Rajoy si volgués liquidar la immersió lingüística?

Última actualització Dissabte, 17 de febrer de 2018 13:00 h

El Gobierno vol introduir el castellà com a llengua vehicular a l'ensenyament

Redacció | El Gobierno vol introduir el castellà com a llengua vehicular a l'ensenyament. I això ha causat molta indignació en la societat catalana. Però, es pot fer?

Legalment no. Per tal de dur-se a terme, Mariano Rajoy hauria de vulnerar una legalitat. De fet, aquest divendres en la tradicional roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el portaveu del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, va afirmar que la intenció de l'Executiu era aquesta però no va saber respondre a les preguntes dels periodistes que volien saber com.

La via del 155 no és possible. Així ho explica Vilaweb. L'article no permet modificar una llei aprovada pel Parlament de Catalunya, la llei LEC, que és la que regula la preinscripció. Per tant, no es pot afegir una casella per incloure una segona llengua en el full de preinscripció escolar. Així, s'hauria de canviar a LEC i això només és possible amb una majoria absoluta al Parlament.

Rajoy no disposa, ni de bon tros, de majoria absoluta al Parlament. Cal recordar que en el passat 21-D, el PP només va treure 4 diputats. Així, tampoc té la capacitat per reformar l'estatut a curt termini.

