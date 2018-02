Kosovo celebra aquest dissabte deu anys d'independència

Última actualització Dissabte, 17 de febrer de 2018 16:00 h

Els experts apunten a la integració del país a la UE com el futur "més sensat" per a Pristina i lamenten que Espanya continuï sense reconèixer l'estat kosovar

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Kosovo celebra aquest dissabte deu anys d'una declaració d'independència al parlament que va fer del país on viuen prop de dos milions de persones un cas "únic". Només un any després de la declaració unilateral una cinquantena d'estats ja l'havien reconegut -entre ells els Estats Units i bona part dels europeus- i la suma de reconeixements supera avui el centenar.

Una nena oneja la bandera de Kosovo a Prístina © @acn Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 1-O, Catalunya, Espanya, Kosovo, política, referèndum, Sèrbia, UE

Amb tot, alguns estats com Espanya continuen considerant-la una regió de Sèrbia. Segons expliquen diversos experts a l'ACN, les violacions de drets humans a la regió van justificar a ulls del món la secessió del 17 de febrer del 2008. Bojan Savic, professor de Relacions Internacionals a la Universitat de Kent a Brussel·les apunta que "la destructivitat i la ferocitat del conflicte entre els albanesos i els serbis van fer la independència inevitable".



Malgrat l'alt grau de reconeixement internacional, però, els reptes econòmics i polítics segueixen presents al país una dècada després. Davant d'aquesta realitat, els experts adverteixen que la UE ha de deixar pas al país perquè construeixi el seu propi futur, que alhora passa, segons defensen, per formar part de la família europea. Per a Henry Hank Perritt, autor del llibre 'El camí cap a la independència de Kosovo', hi ha hagut "molt poc progrés" al país des del 2008 però Pristina està "gradualment més a prop de la UE". "L'únic futur sensat és integrar Kosovo de manera més ferma a Europa", adverteix.



Un cas únic



Perritt, professor de dret als Estats Units, lamenta que "la comunitat internacional no ha deixat fer als líders polítics" kosovars i critica que en lloc de permetre que aquests se centrin en l'economia i en construir unes institucions pròpies sòlides, "insisteix en el fet que es destinin els esforços en un tribunal especial pels crims de guerra o en disputes frontereres amb Montenegro". En aquest sentit, atribueix el poc progrés a "la interferència internacional".

Bojan Savic comparteix l'opinió de Perritt i parla de la necessitat que el país s'empoderi. "Si volem solidificar Kosovo com a estat no s'aconseguirà només resolent problemes amb Sèrbia o amb el reconeixement de tots els països europeus, Kosovo necessita que es permeti emergir els poders polítics locals", assegura.

Per la seva banda, Perritt creu que amb el pas del temps la comunitat internacional se centrarà en altres aspectes i una nova generació d'actors polítics entraran en escena per agafar les regnes del creixement econòmic i la creació de llocs de treball. "Potser en deu anys serà així, requereix temps", recorda, i apunta a un "patró" similar a l'est d'Europa. "La gent té el coratge per lluitar i fa una revolució per tenir esperances, pensant que les coses milloraran de forma immediata, però l'endemà de la independència els mateixos problemes segueixen existint i la gent continua decebuda", assegura.

Espanya no reconeix el país

Perritt lamenta que estats com l'espanyol no reconeguin la república balcànica i atribueix el no reconeixement per part de Madrid a interessos polítics. "Entenc que al govern espanyol li preocupa que la gent pugui fer paral·lelismes entre Kosovo i Catalunya i és evident que al govern li inquieta la situació catalana", assegura. El mateix passa, diu, amb altres estats que han adoptat una posició similar. "Els fa por que s'estableixi un precedent", apunta. L'expert considera que a escala europea s'hauria de pressionar perquè tots els membres de la UE reconeguin l'estat kosovar.

Savic, per contra, creu que s'ha d'acceptar que hi hagi múltiples realitats i que cada estat membre tingui la seva actitud cap a Kosovo. Així mateix, també veu "molt difícil" aconseguir una posició comuna a la UE i tot i que reconeix, com Perritt, que el futur de Kosovo passa, d'una manera o altra, per integrar-se a la UE, creu que la manca de posició unificada "ho complica molt" .

Thomas Waitz, eurodiputat dels Verds i vicepresident de la delegació parlamentària per les relacions amb Bòsnia i Herzegovina i Kosovo, assenyala també que entén "per què Espanya no reconeix la república balcànica". En qualsevol cas, l'austríac espera que els Balcans puguin unir-se a la família europea i avisa que quan això passi "l'important no serà com estan les institucions organitzades" sinó si hi ha una perspectiva de desenvolupament de drets humans, d'un sistema de justícia o una economia. "El principal objectiu és donar a aquests països una perspectiva clara", afirma.

Diferències amb Catalunya

Per a Bojan Savic, el context en què Kosovo va assolir la independència és diferent del procés català tot i que hi veu "similituds estratègiques". "Afortunadament", diu, la situació entre els catalans i els espanyols no és la mateixa que existia a Kosovo, "on hi havia unes divisions molt profundes i identitats ètniques diferents que feien que un assassinat massiu fos ben vist". "Va ser això el que va fer la independència de Kosovo gairebé inevitable", repeteix.



"També la involucració d'actors internacionals va ser diferent a Kosovo, d'una manera que no passa a Espanya, mentre els catalans miren a la independència com una manera d'obtenir la llibertat tots hem de ser conscients de com de complex pot ser el camí", avisa.

"Ningú vol veure sang. L'1-O tots vam quedar horroritzats perquè això no ha de passar en una democràcia. Aspirar a la llibertat o a un autogovern és noble però el camí pot deixar enrere morts", reflexiona l'expert. Segons ell "qui paga el preu de la independència o com de lluny s'està disposat a arribar" són preguntes que cal fer-se.

Per la seva banda, Perritt també posa distància entre Catalunya i Kosovo i comparteix l'opinió que el nivell de violacions de drets humans a la república balcànica va ser el que va justificar davant la comunitat internacional que s'independitzés.

Notícies relacionades