Mireia Boya: ''Vaig dubtar si anar a Madrid a declarar''

L'exduputada de la CUP va optar per una estratègia ''política, comunicativa i també jurídica''

Redacció | L’exdiputada de la CUP tenia dubtes els dies previs a la seva citació per declarar davant del Tribunal Suprem per la macrocausa del procés.

“Vaig dubtar”, ha assegurat Boya en una entrevista al Diari Ara. “Tenia dues opcions: Una era exiliar-me, com han fet cinc persones i l’altra era enfrontar-me a una possibilitat de presó”. “També hi havia el precedent d’uns que van entrar a la presó i en van sortir després”.

“Dins de la possibilitat d’anar a presó, es podia encarar de dues maneres diferents: amb una estratègia jurídica i amb una de política, comunicativa i també jurídica”. I Boya va optar per la segona per dos motius: “El moviment al carrer estava una mica despistat o desanimat. I en segon lloc pel suport que tenia de la meva gent, de la gent de la CUP i que veia que no estava sola”.

La ‘cupaire’ ha explicat que va veure “que podia anar a parlar allà assumint les conseqüències i que tenia tanta gent al darrere que tenia la necessitat de fer-ho”.

On és Anna Gabriel?

Mireia Boya tampoc sap on és Anna Gabriel. “No sé si l’Anna Gabriel anirà a declarar la setmana que ve”, ha exposat. “No sé si està fora del país”, ha respost al ser preguntada per si l’exportaveu del grup és a Catalunya o està a l’estranger. “Sé que està preparant la seva estratègia de defensa amb el seu advocat de forma coordinada amb l’organització”.

“A partir d’aquí, igual que jo no ho vaig dir fins dos dies abans, farà una roda de premsa explicant com declararà”, ha esmentat. “Tampoc sé què faran els altres que han de declarar”.

