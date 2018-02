Puigdemont exigeix explicacions a l'Estat sobre l'imam de Ripoll

Última actualització Dissabte, 17 de febrer de 2018 17:30 h

"Exigiríem que els serveis secrets, que dediquen tants esforços a mirar que jo no entri per la frontera en un maleter de cotxes particulars, dediquessin més esforços a compartir informació que pot salvar vides"

7 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | El candidat de JxCAT, Carles Puigdemont, cessat de la presidència en aplicació de l'article 155, ha assegurat que "hi ha motius per preocupar-se i per demanar explicacions" a l'Estat sobre "què va fer" l'imam de Ripoll, Abdelbaki es Satty, considerat el presumpte cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost del 2017.

"Hi ha alguna cosa que hagi d'explicar? Està ocultant algun tipus d'informació? Què va fer el CNI amb l'imam de Ripoll tots aquests anys precedents?", s'ha preguntat Puigdemont en una entrevista telefònica al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio aquest dissabte.



Puigdemont considera que la ciutadania té dret a rebre respostes "sense evasives" i a saber si els recursos en seguretat "estan ben destinats". I en aquest sentit ha afegit: "Exigiríem que els serveis secrets espanyols, que dediquen tants esforços a mirar que jo no entri per la frontera en un maleter de cotxes particulars, dediquessin més esforços a compartir informació que pot salvar vides".



Les preguntes de Puigdemont



"En mans de qui estem? En mans de qui hem posat la seguretat?", s'ha preguntat també Puigdemont sis mesos després dels atacs terroristes que van colpejar Catalunya. "Potser si s'hagués compartit informació amb la policia catalana"- ha dit en referència a la relació entre Es Satty i el CNI- "probablement hauríem pogut ser molt més eficaços en la resposta contra aquesta amenaça", ha apuntat l'ara candidat de JxCat. .

Així, Puigdemont, que ha assegurat que no tenien constància d'una "amenaça fefaent", ha reiterat que l'Estat haurà de donar explicacions "durant molt de temps" si es demostrés que "va negligir en alguns aspectes". Ara bé, en ser preguntat sobre si el desacord entre governs va interferir en l'acció policial preventiva ha resolt: "No hem pensat mai que amb la lluita antiterrorista s'hagi de fer política; no té fronteres i no n'ha de tenir i encara menys d'ideològiques".

En aquest sentit, ha aplaudit que s'actués de forma coordinada les primeres hores després dels atemptats: "No tinc retrets" d'aquell moment, ha assegurat Puigdemont. "Després, el que s'ha anat sabent ens ha de generar preocupació a tots", ha insistit.



L'Estat incomplia la llei europea de control d'explosius



L'estat espanyol estava incomplint el reglament de precursors d'explosius quan es van produir els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils, segons una informació publicada aquest dissabte pel diari Ara. La normativa europea, en vigor des del 2014, obliga tots els estats membres a disposar d'un organisme encarregat de supervisar les transaccions de les substàncies per fer explosius que puguin resultar sospitoses.



En el cas de l'Estat, encara no s'ha desenvolupat el reglament ni anomenat un cos específic per fer les tasques d'inspecció i de sanció, segons apunten les fonts del diari. Per aquest motiu, el setembre del 2016 la Comissió Europea va obrir un procediment d'infracció a l'estat espanyol, entre d'altres països, que no es van tancar fins aquest gener.

Notícies relacionades