Alguns barons del PSOE també estan a favor de la casella del castellà

Última actualització Dissabte, 17 de febrer de 2018 20:30 h

Iceta alerta que el 155 no ha de servir per canviar el model lingüístic, mentre que García-Page i Lambán diuen que cal defensar i protegir el castellà

Redacció | El líder del PSC, Miquel Iceta, criticat al Gobierno en el seu intent d'aprofitar l'article 155 per tal de canviar el model lingüístic català a les escoles. El primer secretari dels socialistes catalans s'ha referit a aquest assumpte en arribar al comitè federal del PSOE, que es fa a Aranjuez.

Iceta ha assegurat que no entén com el govern del PP ha aixecat ara aquesta polèmica en anunciar la possibilitat d'incloure una casella per elegir el castellà com a llengua vehicular en la matriculació del pròxim curs.

"No entenem com el govern espanyol ha aixecat aquesta polèmica. I més quan afirma que no té ni idea de com aplicar la que en teoria és la seva posició", ha explicat.

L'opinió dels barons

El president d'Aragó, Javier Lambán, ha denunciat avui que el castellà està sent "injustament i il·legalment maltractat i postergat" a Catalunya i diu que aquesta situació "absolutament inacceptable" ha de ser corregida per l'Estat "més d'hora que tard"

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha comentat que el que es faci amb el castellà a Catalunya hauria de ser objecte d'un pacte d'estat i ha demanat que s'abordi el tema amb "serietat" tant a Catalunya com a les comunitats amb llengües cooficials.

Page diu que comparteix l'objectiu de "reflexionar i protegir" el castellà però considera que la proposta del PP d'un suposat canvi de model lingüístic respon a un "atac de nervis absolut", possiblement per la pujada de Ciutadans en les enquestes

