Els precedents del PP per destruir la immersió lingüística

18 de febrer de 2018, 11.13 h

Diu que el Bourbon vindra a un sopar pel world congres. SCC i afins acaben de desconvocar la trobada que hi volien fer. Hi han missatges a la red que invoquen a manifestar-se en contra de la presencia d'aquest tipus i de la cort que li riu les gracies. ATENCIO es una encerrona, per tal de que hi haigi merde i descacredirat-nos davant del mon. Es una provocacio per a fer-nos mal. La millor resposta es la que han donat els veïns de Balsareny a la mani ultra de l'altre dia.