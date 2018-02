Els primers passos d'Anna Gabriel a Suïssa

Última actualització Diumenge, 18 de febrer de 2018 13:00 h

Redacció | Fa dies que tothom es pregunta on és Anna Gabriel. En els darrers dies s'ha publicat que podria ser a diversos llocs i finalment se n'ha tret l'entrellat. L'exdiputada de la CUP és a Ginebra per preparar la seva declaració davant del Tribunal Suprem aquest 21 de febrer, imputada per la causa oberta per presumpta rebel·lió.

Aquest dissabte, El Periódico ha avançat que Anna Gabriel ha buscat refugi a Ginebra (Suïssa). Segons detalla aquest diari, hauria fins i tot contractat un advocat expert en causes d'extradició que anteriorment hauria assumit casos de diferents membres d'ETA.

Després que el diari avancés aquesta informació, la CUP ha hagut de fer públic un comunicat confirmant que Gabriel s'ha desplaçat a Suïssa. Cal recordar que Suïssa, tot i no formar part de la UE, és espai Schengen, i per tant, permet la lliure circulació de persones entre els països integrants.

Així, la CUP ha fet pública una nota de premsa relativa a les informacions aparegudes sobre la presència d'Anna Gabriel a Ginebra. Quan falten 4 dies per a la seva compareixença davant el Tribunal Suprem, en la nota es reconeix que Gabriel s'ha desplaçat a la ciutat suïssa, en les últimes setmanes, per preparar l'estratègia jurídica i política de defensa.



Per què Ginebra?

En l'estratègia de defensa davant la causa general que s'instrueix des del Tribunal Suprem, consideren que és absolutament important que se li doni una dimensió internacional. En aquest sentit, el contacte amb entitats, institucions internacionals i advocats vinculats a la defensa dels drets civils i polítics davant del Tribunal Europeu de Drets Humans, serà una de les línies prioritàries, tant pel que fa a l'estratègia jurídica com a la consolidació del posicionament polític.

Des de la CUP es denuncia la falta d'imparcialitat dels òrgans judicials i es considera que les penes de presó dictades per als dos exconsellers i per a Sànchez i Cuixart tenen un caràcter exemplificant.

Tot i que la nota no afirma ni nega que Gabriel acudeixi a declarar davant del TS, però assegura que se'n traurà l'entrellat de tot plegat aquest dimarts, on s'anunciaran les intencions de l'exdiputada de la CUP.

I si no declara?

Segons recull El Periódico, si l'exdiputada cupaire opta per quedar-se a Ginebra, abans del dimecres, que és quan està citada davant del suprem, segurament s'anunciarà a través de les xarxes socials la seva intenció de no declarar.

El diari apunta que Gabriel no deixaria entreveure on és fins al mateix dimecres, que anunciaria una compareixença de premsa amb mitjans catalans i suïssos.

