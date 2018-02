El nou ridícul del Gobierno: ampliar les hores de castellà per un malentès

18 de febrer de 2018, 15.10 h





A Macson de l'Illa , tenen una dependenta que tot i reconeixent que es nascuda aquì, es nega a respondre en català a les preguntes d'un client. INSISTEIX QUE ES CASTELLANO-PARLANT.



Doncs , molt be maca per tu i la botiga. Ser castellano-parlant no es cap delicte, si no fos perquè reconeix que es nascuda aquí i no li dona la gana.