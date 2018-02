Ciudadanos i Podemos pressionen al Gobierno pels pressupostos de 2018

Última actualització Diumenge, 18 de febrer de 2018 16:00 h

El dubte rau en si s'hauran de prorrogar els pressupostos de 2017 per segona vegada

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Podemos i Ciudadanos aprofitaran la sessió de control parlamentari d'aquest dimecres per demanar al Gobierno que aclareixi en el Ple del Congrés si compta amb els suports necessaris per aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat de 2018 o bé ja advoca per prorrogar per segona vegada els de 2017.

© ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Catalunya, Ciudadanos, Espanya, independència, Podemos, pressupostos

Tots dos grups portaran aquest assumpte a la Cambra baixa just una setmana després que el Gobierno assegurés que no existeix cap impediment legal per prorrogar dos anys els Pressupostos i seguir governant via decret llei, sempre que es compleixin amb les previsions dels quadres macroeconòmics que es presenten davant Brussel·les.

De moment, al Gobierno no compta amb el suport necessari per tirar endavant el seu projecte pressupostari per al present any, ja que no té assegurat encara el suport de Ciudadanos i el PNB no planteja asseure's a negociar estant actiu l'article 155 de la Constitució.

El primer a preguntar per aquesta qüestió serà el secretari general de Podemos, Pablo Iglesias. "Explica el Govern amb suports per tirar endavant els Pressupostos Generals aquest any o té previst prorrogar-los?", és la pregunta que el líder de la formació té previst dirigir a Rajoy.

Notícies relacionades