ERC proposa ara crear una Oficina per la defensa dels drets civils i polítics

Última actualització Diumenge, 18 de febrer de 2018 17:30 h

L’objectiu és estudiar i donar resposta a les vulneracions que es puguin donar a Catalunya

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | ERC vol crear una Oficina per la defensa dels drets civils i polítics per estudiar i donar resposta a possibles vulneracions que es puguin donar a Catalunya.

© Bernat Vilaró Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Catalunya, ERC, Espanya, independència, Mèdia.cat

Notícies relacionades

Aquesta és una de les propostes que la formació republicana ha posat sobre la taula en el marc de la negociació per la investidura, segons ha pogut saber TV3 i ha confirmat l’ACN.La iniciativa busca donar resposta a situacions com les que recull l’Anuari Mèdia.cat dels Silencis Mediàtics del Grup de Periodistes Ramon Barnils, que en l’edició d’aquest any apunta que s’han produït 139 incidents "violents" i 86 agressions físiques amb un mínim de dos casos de violència sexual en defensa de la unitat d’Espanya a una vintena de municipis.