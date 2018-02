Endavant demana trencar amb el ''processisme'' de manera clara

Última actualització Diumenge, 18 de febrer de 2018 20:30 h

L’organització, membre de la candidatura CUP-CC, demana avançar malgrat que “no es guanyarà demà”

Redacció | La portaveu d’Endavant i exdiputada de la CUP, Isabel Vallet, ha reclamat aquest diumenge que no es facin “passes enrere” i que es trenqui amb el “processisme” de manera “clara”.

L'endemà que es descobrís que l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel és a Suïssa preparant la declaració d'aquest dijous davant el Tribunal Suprem, també hi ha intervingut a través d'un àudio.





Comencem amb un missatge d'àudio de n' @AnnaGaSabate .#AraMésQueMaiEndavant

"És un orgull militar a Endavat i per això he volgut fer-me un espai a una assemblea a la qual no puc accedir" #AraMésQueMaiEndavant pic.twitter.com/TtAQf7soNI — Endavant OSAN (@Endavant_OSAN) 18 de febrer de 2018 El missatge ha estat reproduït durant l'acte amb un faristol buit il·luminat. Gabriel ha assegurat que "entre tota la gent que lluita, hi a aquella amb la que no dubtaries mai res i per a res. Aquests sou vosaltres, gent determinada, convençuda, incorruptible, generosa. Per això és un orgull militar a Endavant. I per això, he volgut fer-me un lloc en aquesta assemblea en la qual no puc assistir".

“No guanyarem demà, però això no justifica passes enrere ni continuar fent el que s’està fent”, ha reblat Vallet en l’acte polític de cloenda de la IX assemblea que l’organització, membre de la candidatura CUP-CC, ha celebrat aquest cap de setmana a Reus (Baix Camp).“Cal d’una vegada trencar amb el regeneracionisme autonòmic de manera clara, amb els projectes federalistes que encara ara segueixen ofrenant glòries a Espanya”. En aquesta línia, ha apuntat que la línia passa només per construir un projecte “popular”.Vallet també ha animat a “organitzar-se i desobeir” com a única manera per avançar: “el dret d’autodeterminació no és negociable”, ha dit.