Les sabates de luxe que atien el genocidi lingüístic contra el català a les Illes

L'empresària menorquina Úrsula Mascaró i una catalana que no parla català, amb negocis immobiliaris a les Illes, lideren una campanya de mentides contra que el català sigui un requisit pels treballadors públics.

Pretty Ballerinas és la marca de sabates de luxe creada per Mascaró amb més de 100 botigues repartides per bona part d'Europa. Es tracta de sabates de disseny a preus elevats que porten moltes actrius espanyoles i la mateixa reina d'Espanya, Letícia Ortiz. Empresa d'èxit si més no mediàtica i que té la seva pàgina web amb absència completa de la llengua que diu estimar Úrsula Mascaró.

Avui a Palma hi ha manifestació de colons espanyols i illencs renegats contra el català. No admeten que el Govern exigeixi als metges un mínim coneixement de la llengua dels ciutadans que els pagam el sou. — Gabriel Bibiloni (@bibiloni) 18 de febrer de 2018





A veure si el fracàs d'avui d @mosmovem serveix per fer entendre d'una vegada q la població mallorquina és majoritàriament receptiva i orgullosa pel català. I q espera i desitja polítiques valentes a favor d la llengua. Fora por! — Amadeu Corbera (@amadeucorbera) 18 de febrer de 2018









Malgrat això compta amb 13 botigues als seus estimats Països Catalans (4 a Catalunya, 6 a les Illes i 3 al País Valencià). Ha liderat la creació d'una plataforma anomenada "Mos Movem" per atacar i impedir que el català sigui un requisit per ser treballador públic. En aquest cas, de la sanitat a les Illes, però el seu intent és intentar acabar amb el català per seguir promocionant la llengua espanyola com a llengua oficial. Úrsula Mascaró se li va afegir una catalana viuda de militar, Manuela Cañadas i amb negocis immobiliaris a les Illes, que no sap català. Juntes van crear la plataforma "Mos Movem". Però aquest diumenge mateix la seva convocatòria de manifestació organitzada ha fracassat estrepitosament. Menys de 2.000 persones hi han participat, tot i tenir el suport del PP i de Ciudadanos, en un nou intent d'acabar amb el català a les Illes.Diferents personalitats de les Illes han denunciat les actituds contraries a la llengua catalana d’aquests moviments, entre ells Gabriel Bibiloni.