La premsa recull les declaracions de Rovira i Pascal al Suprem

Última actualització Dilluns, 19 de febrer de 2018 09:00 h

La Vanguardia titula: "Les cúpules de PDeCAT i ERC compareixen al Suprem"

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Les principals portades de la premsa.

La portada de la Vanguardia el 19 de febrer © kiosko.net Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes diaris, portades, premsa

Notícies relacionades

El Periódico: "El fiscal s'inclina per no demanar presó per a Rovira"La Vanguardia: "Les cúpules de PDeCAT i ERC compareixen al Suprem"El País: "Ciudadanos reivindica el papel de líder de la oposición"La Razón: "Puigdemont desbloqueará la Generalitat en marzo"El Mundo: "Los Pujol, investigados por blanquear dinero con la lotería"ABC: "Carmena homenajeará a 335 "chequistas"