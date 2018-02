L'independentisme torna al Suprem

Última actualització Dilluns, 19 de febrer de 2018 09:30 h

Marta Rovira i Marta Pascal declaren aquest dilluns davant Llarena

Redacció | La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ja està al Suprem per declarar davant del magistrat instructor Pablo Llarena per haver participat en les reunions de la cúpula independentista i investigada pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació. A les 11 del matí està citada la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal.

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, arribant a la seu del Tribunal Suprem per declarar davant el jutge Pablo Llarena © Javier Barbancho Comparteix Tweet

Rovira ha arribat al Tribunal Suprem aquest dilluns al voltant de dos quarts de nou del matí acompanyada d'una nombrosa representació del seu partit.



Aquest dimarts estan citats l'expresident de la Generalitat Artur Mas i l'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú Neus Llovera. El jutge els va imputar perquè els seus càrrecs sortien com a membres de l'anomenat 'comitè estratègic' per aconseguir la independència, organisme que apareix al document 'EnfoCATs' intervingut a l'exsecretari general de la Vicepresidència Josep Maria Jové el 20 de setembre.



Dimecres està citada Anna Gabriel, a qui es va endarrerir la declaració prevista aquesta setmana passada. No obstant això, encara hi ha dubtes sobre si compareixerà o no, després que aquest dissabte s'hagi confirmat que l'exdiputada i militant de la CUP s'ha desplaçat a Ginebra per preparar l'estratègia de defensa i contribuir a donar "dimensió internacional" a la causa general.



Apareixen com a membres del comitè estratègic



Els noms dels nous investigats apareixen com a membres d'aquest comitè estratègic. Segons la Guàrdia Civil, "tots van ser copartícips de dissenyar l'estratègia que havia de conduir a la independència, van dissenyar, orientar, dirigir i controlar la implementació dels seus plans per la creació d'un estat sobirà, i van mobilitzar els recursos humans i materials necessaris".

En la seva resolució, Llarena indicava que tots ells van "idear i conjuminar el procés de ruptura que s'investiga" i considera que van tenir un paper "destacat i principal". Apunta que han donat "suport polític a l'actuació parlamentària per portar a terme la declaració d'independència".

