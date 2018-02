[Vídeo] Contundent resposta de l'exfiscal en cap de Catalunya: ''Són presos polítics, no hi ha arguments per la presó preventiva''

Última actualització Dilluns, 19 de febrer de 2018 11:00 h

Segons Jose María Mena no hi va haver violència, i per tant, no es pot investigar el delicte de rebel·lió

Redacció | "Per a mi Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart són presos polítics". Així de contundent s'ha manifestat l'exfiscal en cap de Catalunya, José María Mena, aquest dilluns al matí en una entrevista a Els Matins de TV3, on ha assegurat que ell no veu "en absolut violència en allò que descriuen com a violència", element determinant pel delicte de rebel·lió, i per tant, s'ha mostrat contrari a la presó preventiva.

"Hi ha hagut un artifici molt imaginatiu però barroc per dir que hi va haver violència", afirma l'exfiscal en cap de Catalunya, que ha assegurat que això el deixa "perplex". "Mira que m'he llegit vegades les interlocutòries i segueixo sense trobar la violència", ha subratllat Mena.



D'altra banda, ha afirmat que és preocupant la "falta de tolerància amb la dissidència política de l'independentisme" i ha assegurat que el republicanisme "és perfectament legal i no perseguible". En aquest sentit ha sentenciat que Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart "són presos polítics perquè el seu comportament és exclusivament polític, això és un fet cert".

"Perquè es pugui imputar violència a algú s'ha de demostrar que aquesta persona ha organitzat que es produeixi violència", ha dit en relació als fets pels quals són investigats els presos polítics. A més, ha assenyalat que "a l'ADN dels organitzadors de tot això hi ha el pacifisme" i ha reiterat que ningú volia violència.



Presó preventiva



Mena s'ha mostrat molt contundent a l'hora de carregar contra l'argumentari que sostè la presó, per a l'exfiscal, no hi ha risc de fuga perquè tots es varen presentar, fins i tot "Forn va tornar" per comparèixer davant del jutge. No hi ha risc de destrucció de proves perquè totes les té la Guàrdia Civil i l'únic que hi ha és reiteració delictiva, un fet que és difícil d'argumentar perquè Sánchez no és a l'ANC i aquesta se segueix mobilitzant, Forn no és conseller d'Interior i de Junqueras es diu que el seu trajecte de la presó al Parlament pot provocar manifestacions: "Això no és reiteració delictiva"





