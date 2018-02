Espanya, entre les deu economies del món més ''miserables''

En concret, Espanya ocupa el vuitè lloc en el rànquing d'economies miserables, i té per davant Veneçuela, Sud-àfrica, l'Argentina, Egipte, Grècia, Turquia i Ucraïna.

Veneçuela és, per quart any consecutiu, la més miserable del món, mentre que Tailàndia és la menys "miserable". En l'altre extrem, Tailàndia, Singapur, el Japó, Suïssa, Taiwan i Israel són els països amb més bones perspectives.

