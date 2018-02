Marta Rovira diu al Suprem que la declaració d'independència era una manifestació de ''voluntat política''

Última actualització Dilluns, 19 de febrer de 2018 12:00 h

Llarena decreta llibertat amb fiança de 60.000 euros per a Marta Rovira

Redacció | La secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha assegurat aquest dilluns davant el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que la declaració d’independència del 27 d’octubre va ser una manifestació de voluntat política amb caràcter simbòlic, perquè tothom sabia que no tenia cap efecte i quedaria suspesa. El jutge del Suprem ha decretat llibertat sota fiança de 60.000 euros.

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, minuts abans d'entrar al Tribunal Suprem per declarar davant el jutge Pablo Llarena

Segons fonts jurídiques, durant la seva declaració que ha començat a les 9.20h ha apuntat que la declaració d'independència era una manera de posar final a la legislatura, perquè "sabíem que arribava el 155" i per aquest motiu, la direcció d'ERC ja va comunicar al partit el 26 d'octubre que "anàvem a eleccions". Tanmateix, ha reconegut que coneixia el full de ruta del govern.

Rovira ha respost les preguntes de la Fiscalia, del jutge i de la seva defensa, però no les de l'advocat de l'Estat ni les de l'acusació popular de VOX, que ha demanat presó sense fiança. Per contra, la Fiscalia i l'Advocat de l'Estat han demanat llibertat amb fiança. Finalment, el jutge ha decretat llibertat per a Marta Rovira sota una fiança de 60.000 euros. El magistrat però, no ha concretat de quants dies disposarà la republicana per fer efectiu el dipòsit.



Va proposar aturar l'1-O per la violència policial

D'altra banda, Rovira ha revelat al jutge que va demanar a Carles Puigdemont que aturés les votacions de l'1-O davant les primeres imatges de violència policial, segons informa Catalunya Informació. També, tal com explica l'Agència Catalana de Notícies, la seva petició no va ser atesa i es va "quedar sola". Segons ha apuntat la republicana, Puigdemont va tancar aquesta porta adduint que hi havia molta gent que esperava votar i que suspendre seria pitjor.



Segons fonts d'ERC, la declaració de Marta Rovira va en el mateix sentit del qual va dir fa unes setmanes a TV3: quan van començar a haver-hi les càrregues policials, uns quants dirigents polítics es van plantejar aturar el referèndum però els propis membres dels col·legis electorals van negar-s'hi i es va decidir seguir.



Tanmateix, Rovira ha explicat que va transmetre a Puigdemont que els republicans no volien bloquejar la sessió de constitució del parlament del 17 de gener, com plantejava JxCat. La secretària general d'ERC també ha insistit en "l'apologia del realisme" i ha assegurat textualment que "s'ha d'assumir la realitat i la legalitat vigent", que com ha recordat, ha transmès en declaracions públiques i a tot el partit.



"Hem defensat els nostres drets com a diputats"

A la sortida del tribunal, Rovira ha explicat davant els mitjans de comunicació que durant la seva declaració ha defensat els drets dels diputats del Parlament de Catalunya. I ha defensat "el dret dels ciutadans a votar", ha reblat.



Segons fonts d'ERC, Rovira també ha defensat el dret a la inviolabilitat parlamentària, i ha argumentat que als diputats no els correspon fer un control previ de constitucionalitat i que, per tant, les seves votacions estan absolutament protegides i més en el seu cas, que no tenia cap requeriment ni advertiment.



En acabar l'atenció a la premsa, s'ha dirigit a una furgoneta que l'esperava, rebent aplaudiments i crits de suport de representants d'ERC, PDeCAT i la CUP, i escridassades de ciutadans anònims amb proclames espanyolistes.

