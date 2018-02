Gabriel explicarà demà si declararà al Suprem

Última actualització Dilluns, 19 de febrer de 2018 13:00 h

La CUP no confirma si hi serà presencialment a Barcelona o per videoconferència des de Suïssa

Redacció | Incertesa entorn l'estratègia d'Anna Gabriel per la seva declaració al Suprem. La CUP ha anunciat una roda de premsa demà a Barcelona on la cupaire explicarà si anirà o no a declarar davant Llarena, que la investiga per presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació.

El parit però, no confirma si la participació de Gabirel serà presencial o per videoconferència. La cupaire va viatjar a Ginebra on prepara la seva defensa amb advocats internacionals i això ha fet que s'hagi especulat sobre la possibilitat que no acudís i es quedés a Suïssa amb una estratègia semblant a la de Carles Puigdemont.

L'exdiputada de la CUP i actual membre de la seva direcció, Mireia Boya, ha avançat que aquest dimarts es convocarà una roda de premsa amb la també exdiputada dels anticapitalistes, Anna Gabriel, per tal que "ella mateixa expliqui la seva estratègia" davant la citació per a declarar davant el Tribunal Suprem que té per a dimecres.



Tot i que Boya ha reconegut, aquest dilluns al matí davant les portes del Suprem, que no ha parlat amb Gabriel, sí que ha afirmat que totes dues comparteixen "un paraigua de defensa política i jurídica, amb la defensa del dret a l'autodeterminació i seguint els punts del programa electoral i del mandat popular".

