Una entrevista a Pablo Llarena del 2012 deixa entreveure la pressió que rep del Gobierno

Última actualització Dilluns, 19 de febrer de 2018 15:30 h

Assegurava que el "conflicte català" s'ha de resoldre per la via política

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | L'estratègia de l'Estat no ha estat ni el diàleg ni la negociació política. Ha estat la repressió i la judicialització, a misses dites, de l'1-O i el 27-O. El jutge del Tribunal Superm, Pablo Llarena, li ha tocat fer el paperot que, justament ell mateix, repudiava fa un temps. I és que el magistrat, quan era president de la Asociación Profesional de la Magistratura va assegurar que s'havia de fer tot el contrari del que ara mateix està fent.

El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que ha desenvolupat bona part de la seva carrera a Barcelona, és afiliat a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura i en va ser portaveu i president entre gener del 2013 i novembre del 2015. Quan ostentava aquest càrrec, a una entrevista que recollia El País , va defensar una solució política al problema de l'independentisme català: "El que no es pot pretendre és que tota la qüestió relativa a atribuir un espai significatiu a la individualitat catalana i tota aquesta qüestió relativa a la integració de Catalunya a Espanya s'hagi de resoldre judicialment".

Unes declaracions que contradiuen de principi a fi el que està fent justament ara Llarena. Un fet que evidenciaria la no separació de poders de l'Estat espanyol on, ara mateix, el jutge és un peó al servei del Gobierno per aturar i represaliar el procés i els seus protagonistes.

Inseguretat dels jutges per represàlies internacionals futures

Més exemples que podrien deixar entreveure que els jutges no estan còmodes amb les pressions i les ordres de l'Estat. El primer és evident: Llarena va retirar l'euroordre per evitar fer el ridícul. Dins les fronteres ja hi ha el Gobierno, que ho té tot "atado y bien atado" però fora no. I un altre exemple és el que va explicar Vilaweb sobre la pregunta del president del TC a Estrasburg preocupat sobre què podia passar-los, a ells com a persones, si seguien per aquest camí, quan el Gobierno va demanar al TC anul·lar il·legalitzar la investidura de Puigdemont abans que es fes efectiva.

La radicalització de la Asociación Profesional de la Magistratura i les seves contradiccions

Asociación Profesional de la Magistratura ha anat radicalitzant el seu discurs contra Catalunya i el procés. Si durant el mandat de Llarena la línia era de solucionar el conflicte a través de la política, ha anat fent diferents comunicats de radicalitat unionista al servei del Gobierno: Contra el jutge Santi Vidal, contra la decisió de l'Ajuntament de Badalona de fer festa un 12 d'octubre, l'1-O i sobre la Constitució i Catalunya, sobre l'enquesta que va fer Catalunya Ràdio i sobre les conseqüències de l'1-O.

Notícies relacionades