[Vídeo] Increpen Sabrià amb una bandera falangista mentre era en directe a TV3

Última actualització Dilluns, 19 de febrer de 2018 16:00 h

El portaveu d'ERC atenia la televisió catalana a les portes del TS

Redacció| Aquest matí, la secretaria general d'ERC, Marta Rovira, ha acudit a declarar al Tribunal Suprem en la macrocausa de la justícia espanyola contra el procés independentista. En el seu viatge a Madrid l'ha acompanyat el portaveu del partit, Sergi Sabrià, que ha parlat en directe pel programa 'Els Matins' de TV3.

El mateix home que ha increpat Sabrià ha cridat consignes típiques de mobilitzacions d'extrema dreta i simpatitzants amb la dictadura de Francisco Franco com "España una y no cincuenta y una". Agents de la policia nacional han apartat aquest i altres individus de les càmeres abans que la periodista interrompés l'entrevista per explicar un fet que ha considerat "sense importància".



Aquí teniu l’original. Manifestació a Madrid contra la proclamació de l’Estat català feta el 6 d’octubre de 1934. pic.twitter.com/C5AvVXvMaq — Jordi Borràs (@jordiborras) 19 de febrer de 2018

Mentre era preguntat per la periodista a les portes de l'edifici on Rovira havia d'enfrontar-se al jutge Pablo Llarena, un unionista ha intentat boicotejar l'entrevista a la televisió pública catalana al crit de "sou uns traïdors, tots a la presó" i "visca la unitat d'Espanya". L'home portava una bandera espanyola justament amb aquesta frase escrita que -segons ha recordat el periodista especialitzat en moviments d'ultradreta a Catalunya, Jordi Borràs- "homenatja la pancarta d’una manifestació encapçalada per Primo de Rivera l’octubre de 1934". Borràs ha compartit via Twitter una fotografia de la bandera original, en una manifestació a Madrid contra la proclamació de l’Estat català.