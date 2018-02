La persecusió a la llengua arriba a un poble de València

La Plataforma per la llengua del País Valencià ha mostrat el seu suport a la iniciativa i es reunirà aquesta setmana amb l'alcalde del municipi per abordar diferents sortides al requeriment.

En aquesta línia afegeix que les polítiques dutes a terme per l'executiu espanyol "pretenen acabar amb aquesta riquesa cultural, sense la diversitat cultural". I recorda que l'ús preferencial del valencià mai ha estat posat en dubte per cap equip de govern, ni tan sols els 4 anys que ha governat el PP.

En aquest sentit, el consistori afegeix en l'escrit que "la persecució per part del govern estatal als municipis i altres institucions per l'ús de llengües cooficials sí que atempta greument contra el que recull l'article 3.3 de la Constitució Espanyola: la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció".

La polèmica arriba enmig d'una persecució per part del govern de Rajoy de vetar l'ús preferent de les llengües cooficials a l'Estat.

Persecució per l'ús de les llengües cooficials

Tanmateix, argumenta que l'article 103.3 de la Constitució s'estableix l'obligació de les administracions públiques de servir amb objectivitat els interessos generals. Per això, recorda que en plenari de 1992 es va aprovar l'ús preferencial del valencià en la retolació sense cap esmena per a la modificació d'aquest, la qual cosa indica la voluntat general dels veïns i les veïnes de Bellreguard.

El requeriment està motivat després que la delegació del gobierno hagi tingut coneixement de la petició d'anul·lació d'una multa d'aparcament interposada per un ciutadà, que al·lega incomprensió en estar el senyal retolat únicament en valencià.

Protesta dels veïns de Bellreguard contra el requeriment del govern espanyol per retolar en castellà el senyals de trànsit

