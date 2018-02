Un famós tertulià porta la campanya de publicitat de Tabarnia

Última actualització Dimarts, 20 de febrer de 2018 05:00 h

La seva empresa s'encarrega de la comunicació d'aquest esperpèntic invent unionista espanyol

Redacció | Malgrat tot sigui una gran pantomima i una estratègia vil i casposa per a destrossar el republicanisme català, el tabarnisme farà una manifestació a Barcelona. Per aquest motiu, els mitjans de comunicació hem rebut una nota de premsa amb l'explicació corresponent dels lemes, el recorregut, els horaris i els motius de la concentració. A directe!cat, però, ens ha sobtat el remitent i hem indagat un xic:



Però encara va més enllà: el telèfon que s'ofereix als periodistes a la nota de premsa per a contactar amb els tabernesos no és el mòbil d'algú encarregat o d'una persona responsable sinó el telèfon de la centraleta de Strategycomm.



Resulta que, tal com adjuntem a la imatge de més avall, la nota de premsa que s'envia amb la informació en nom de Tabarnia està realitzada amb un correu electrònic amb un domini d'una empresa de comunicació amb seu a Mataró: StrategyComm, una agència de comunicació. I... de qui és aquesta empresa?Resulta que dins la web de Strategycomm hi apareix com a CEO, de l'anglès americà Chief Executive Officer, és a dir, l'encarregat de màxima autoritat de la gestió i direcció administrativa de l'empresa un famós tertulià. Ell és Joan López Alegre, l'exregidor a Mataró pel PP i exdiputat al Parlament.De fet, Joan López Alegre no només és el director de l'empresa sinó que n'és el propietari. Així ho explica una publicació de fa un parell d'anys de la mateixa empresa que, casualment, va cobrir la presentació d'un llibre del conservador i unionista López Alegre. A la nota hi diu: "Ha dicho que él vuelca en los debates lo que aprendió cuando se dedicó a la política que es lo que también le sirve ahora para dirigir su empresa de comunicación, Strategycomm".