L'unionisme mulla amb la lletra de Marta Sánchez a l'himne espanyol i proposa que la canti a la final de la Copa del Rei

La lletra amb referències a Déu i a no demanar perdó esdevé la riota a les xarxes

Gerard Sesé @gerardsese | Des de ja fa un temps, l'unionisme ha perdut la por al ridícul, fins i tot els polítics de més alt nivell. És el cas del mateix Mariano Rajoy o Albert Rivera que han elogiat la lletra que ha fet la cantant madrilenya de 51 anys, Marta Sánchez, a l'himne espanyol. Una lletra carregada de tòpics i, a més, amb referències a Déu i al complex d'inferioritat dels espanyols que ja ha esdevingut la riota a les xarxes.

Imatge de la capçalera de la manifestació, amb els representats de SCC, l'escriptor Mario Vargas Llosa, el PPC (Garcia Albiol), Cs (Rivera) i Josep Borrell, entre altres. 8 d'octubre del 2017 © ACN Comparteix Tweet

Como a muchos de vosotros, me llega este vídeo. Muy buena iniciativa de @Martisima_SoyYo. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta. MR pic.twitter.com/k5ruZPMhHE — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 18 de febrer de 2018 ‘Rojo y amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón’ . Valiente y emocionante @Martisima_SoyYo poniendo letra y corazón al himno nacional. https://t.co/DkaYwPwyAq — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 18 de febrer de 2018 Mariano Rajoy, Albert Rivera, gent vario pinta del PP i Ciudadanos, així com dels tabarnians, passant per la Guardia Civil fins a grupuscles d'ultradreta han aplaudit i reivindicat coma futurible lletra oficial el text que Marta Sánchez a l'himne espanyol. Unes estrofes carregades de tòpics amb un deix a nacionalisme del segle XX amb referències a Déu ""Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí" i fins i tot, amb un complex d'inferioritat que obra la porta a justificar crims en nom de la pàtria: "Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón". Xavier García Albiol, fins i tot, ha compartit al seu Twitter la cançó i demanat que la gent el compartís si volien que es convertís amb la lletra oficial. Esperpentic tot plegat.

Yo voto porque la letra que ha compuesto @Martisima_SoyYo sea la oficial del himno Nacional. Si estás de acuerdo, haz RT! pic.twitter.com/9lSUdxphg4 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 18 de febrer de 2018

Marta Sánchez, viu i paga els imposts a Miami

Molts altres han intentat posar lletra a l'himne, des dels intents de finals del segle XIX, passant per les provatures falangistes fins a artistes més contemporanis com Joaquín Sabina o Loenardo Dantés, És curiós, però, que s'hagi elogiat tant a una artista que ha canviat la seva residència d'Espanya als Estats Units, concretament a Miami, on hi paga els seus impostos. Tota una patriota.

Que es canti a la final de la Copa del Rei





Vamos a movernos para que Marta Sánchez @Martisima_SoyYo cante su letra del himno de España en el césped, en la final de la Copa del Rey. #MartaSanchezHimnoEspañaCopaDelRey https://t.co/WBG0tTaJnw — González Pons (@gonzalezpons) 18 de febrer de 2018 El vicesecretari General d'Estudis i Programes del Partit Popular, Esteban González Pons, ha arribat a proposar que Marta Sánchez canti l'himne amb la lletra a la final de la Copa del Rei de futbol on el Barça jugarà contra el Sevilla a l'estadi de l'Atlètic de Madrid.

La riota de la xarxa

Immediatament, però, la lletra ha rebut comentaris d'humor i carregats d'ironia que destrossaven l'intent de lletrista de la cantant madrilenya. De fet, amb motiu de l'últim intent de fer una lletra per a l'himne que va arribar al Congreso de la mà de Guillermo Delgado Ortega, directe!cat va fer una paròdia de quina podria ser la lletra més adequada.

[Paròdia] Escolta la lletra de l'himne espanyol descartada que demà no es presentarà al Congreso https://t.co/qE4ntmEbQF pic.twitter.com/juhuwIJYbv — directe!cat (@directe) 1 de desembre de 2016

