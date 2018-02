Els Franco volen vendre la finca d'estiueig del dictador davant una possible expropiació

No hi ha cap vot

D'altra banda, Sanmartín ha criticat "la rapidesa dels hereus [en vendre l'immoble] que saben que hi ha vies legals que qüestionen la propietat familiar", en referència als informes jurídics que busquen expropiar-los-hi en benefici públic. La Comissió per la Recuperació de la Memòria Històrica d'A Coruña també ha reclamat que passi "a mans públiques"; destacant el seu rebuig a que es pugui adquirir amb diners públics el que "ja va pagar la ciutadania gallega, espoliada en els negres temps del franquisme".

L'estiu passat, l'Ajuntament de Sada (on hi ha la finca) va declarar la família Franco non grata dins del poble i -el passat agost- un grup sobiranista gallec va ocupar el Pazo de Meirás per reclamar que passés a les institucions públiques.

La vicepresidenta de la Diputació d'A Coruña, Goretti Sanmartín, ha carregat contra els nets de Francisco Franco en considerar que volen "alliberar-se d'un bé aconseguit de manera il·lícita" durant la dictadura espanyola. "Que tot just un mes i mig després de la mort de la filla del dictador, els fills decideixin vendre el Pazo, s'explica amb la voluntat de voler desprendre d'un bé que van aconseguir il·lícitament i que està sent reclamat social i institucionalment ", ha dit. I és que la Junta Pro Devolució, impulsada per la Diputació, reclama que l'immoble "passi a ser bé d'ús públic".