[Vídeo] El president de Castella-la Manxa admet que l'independentisme ha fet ''aflorar'' el nacionalisme espanyol

El president de Castella-la Manxa admet que l'independentisme ha fet ''florir'' el nacionalisme espanyol pic.twitter.com/9vZMvyvud5 — directevideos (@directevideos) 19 de febrer de 2018

García-Page ha reconegut fins i tot que el procés independentista ha fet "aflorar" un sentiment "modern, raonable, gens endarrerit, d'utilitat de la nació i de la nació espanyola", sobretot entre els més joves; "igual que quan es va guanyar la Copa del Món o l'Eurocopa". El president de Castella-la Manxa ha equiparat així l'alegria de guanyar un esdeveniment esportiu a l'odi comú contra les aspiracions democràtiques del poble català.Potser ha baixat la guàrdia per la innocència de la pregunta d'Ana Rosa, que li ha preguntat sobre la lletra que la cantant espanyola Marta Sánchez ha inventat per a l'himne espanyol i que va presentar en el seu concert de fa dos dies al Teatre de la Zarzuela de Madrid. En aquest sentit, s'ha mostrat orgullós que Marta Sánchez "s'atreveixi a tocar sentiments, perquè realment no hi ha dubte que a Espanya hi ha sentiment nacional i tenim una bandera" i ha rebutjat que aquesta s'utilitzi com a "arma".