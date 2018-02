Lamela prepara tota la maquinària per a empresonar Trapero

Última actualització Dilluns, 19 de febrer de 2018 19:30 h

La interlocutòria de la jutgessa aplana el camí per aplicar la presó preventiva

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



@JoanSole_ | L'onada de polítics republicans que han desfilat, i seguiran desfilant, per davant del jutge del Tribunal Suprem fins al 21 de febrer aviat es veurà superada per una de nova de l'Audiència Nacional.

Carles Puigdemont i el Major Trapero passant llista © ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes audiència nacional, lamela, Trapero

El focus d'aquesta causa general contra els qui varen fer possible el referèndum de l'1 d'octubre i la Declaració d'Independència del 27-O tornarà a posar-se sobre l'exMajor dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Carmen Lamela, en la interlocutòria que avui ha emès, torna a citar Trapero després de considerar que va "facilitar la celebració del referèndum" i, amb això, "la proclamació de la República catalana".

La jutgessa ja prepara el terreny per poder aplicar així la presó preventiva amb la qual va poder tancar els Jordis, una manera d'actuar que tant juristes com l'exfiscal en cap de Catalunya, José Maria Mena, consideren desproporcionada i sense motiu. Sense anar gaire lluny, aquest mateix matí Mena deia obertament a Els Matins de TV3 que són presos polítics perquè, segons ell, "són presos per una activitat, intenció i resultat polítics. Són delictes i autors polítics. Els presos, com a condició de delinqüents, són polítics perquè el seu comportament és exclusivament polític". En aquest sentit, sobre la presó preventiva, encara es mostrava més taxatiu, no hi ha base sòlida: "no se'ls pot imputar voluntat de fugir perquè van comparèixer davant del jutge, ni de destruir proves perquè les té la Guardia Civil".

La causa de l'Audiència Nacional contra Trapero no rau només en la causa general contra el republicanisme, és també per sentenciar el silenci que des de l'Estat es vol imposar sobre l'atemptat del 17 d'agost on, no ho oblidem, el cervell de la cèl·lula fou un confident del CNI. Segons ha pogut saber directe!cat, Trapero, que juntament amb el conseller de l'Interior Joaquim Forn varen desactivar la cèl·lula, tindria una informació sobre els vincles entre l'Estat i l'Imam molt sensible.

Una interlocutòria en pro de la presó preventiva

El text de la jutgessa Lamela prepara el terreny per tancar l'exMajor dels Mossos. Acusa Trapero de treballar amb una finalitat, la República catalana. Sostè que "es va dissenyar un pla premeditat per evitar actuar durant l'1-O" que s'intenta defensar "emmascarat sota els principis de l'actuació policial de proporcionalitat, congruència i oportunitat" però que fou de "total inactivitat". Una teoria que no se sosté, entre altres coses, perquè els Mossos van tancar el doble de col·legis electorals que la policia espanyola. Les xifres estimades apunten que els agents catalans van tancar 140, mentre que l'Operación Copernico de l'Estat, amb els més de 10.000 agents de la Policia Nacional i la Guardia Civil, en va tancar entre 60-70.

Un avís per al nou Major dels Mossos

La política de la justícia de l'Estat es consolida al voltant de la voluntat de donar un avís contundent a les noves figures que agafen el relleu. En aquest sentit, el número dos de Trapero, i ara Major dels Mossos, Ferrán López, també ha estat citat a declarar, però en condició de testimoni.

Notícies relacionades