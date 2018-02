L'exconseller de Tarradellas creu que l'error del sobiranisme ha estat ''no tenir en compte els costos''

Última actualització Dilluns, 19 de febrer de 2018 20:00 h

Publica les seves memòries, on es mostra crític amb els líders independentistes

3 ( 2 vots ) Carregant Carregant



"El principal [error] ha estat no haver tingut en compte els costos". Són paraules de Josep Maria Bricall, col·laborador del president Josep Tarradellas des que va tornar a Catalunya, i que va ser secretari general de la Presidència i conseller de Governació durant el seu mandat (1977-80). Amb motiu de la publicació de les seves memòries -"Una certa distància. Assaig de memòries"- ha estat entrevistat per 'Nació Digital', on s'ha mostrat crític amb la deriva que ha agafat el procés independentista.





Segons Bricall s'ha ignorat la força de l'Estat; però no només pel que fa als "aspectes coactius" sinó a les "relacions econòmiques amb la resta de la península". "No podem creure que ens podem sortir sense conseqüències. Després, tots aquests anys s'han aconseguit coses sobre la llengua i l'ensenyament que poden estar en risc. No podem fer les coses com si, per tenir raó, ens l'haguessin de donar", ha dit.



En aquest sentit, l'economista ha apuntat que "fa molts anys que els catalans hem oblidat qui són els espanyols" i creu que "han actuat suaument perquè formen part de la Unió Europea, si no ja tindríem aquí l'exèrcit". Bricall ha destacat la importància d'Europa per a Catalunya pel fet que atorga a Barcelona "una rellevància que està més enllà de Catalunya i d'Espanya".