Torrent comença a plantar cara a l'Estat

El president del Parlament, Roger Torrent, ha rebutjat aquest dilluns reunir-se amb el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, fins que el president del Govern, Mariano Rajoy, respongui a la seva petició de mantenir una trobada. "Abans de resoldre qualsevol altra qüestió amb vostè, i atenent a la dignitat institucional del meu càrrec, considero necessari que es doni resposta a la meva carta", ha dit en una carta enviada a Millo. Torrent contesta d'aquesta manera a una missiva enviada divendres per Millo en què demanava una trobada per abordar "qüestions institucionals" en una trobada que s'emmarcava dins de la normalitat, ja que el delegat del Govern és la tercera autoritat a Catalunya i Torrent, la segona.

Torrent ha aprofitat la carta que ha enviat a Millo per avançar-li que no pensa assistir a l'acte de celebració del 194è aniversari de la creació de la Policia espanyola. El president del Parlament justifica la seva absència assegurant que ho fa perquè “condemna fermament l'actuació del cos el proppassat 1 d'octubre de 2017, que va causar gran dolor a la ciutadania del país”.

