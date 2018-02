Anna Gabriel considera que serà ''més útil'' fora

"Com que no tindria un judici just al meu país, he buscat un país que pugui protegir els meus drets", ha assegurat Gabriel, que es troba a Ginebra. En aquesta entrevista, l'exdiputada de la CUP explica que està sent "perseguida" per la seva activitat política i que la "premsa governamental" ja l'ha declarat "culpable".La CUP ha convocat una roda de premsa aquest dimecres a les 16.30 hores per parlar sobre la citació de Gabriel al Suprem.