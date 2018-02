La premsa recull la polèmica després de la declaració de Rovira al TS

Joaquim Juià Juià

20 de febrer de 2018, 09.41 h

M.Rajoy... m'alegra que vegis la situació tant i tant bé. ... com que no tens ni puta idea de res ... deu ser tot el contrari del que dius i que penses.... Per tant els independentistes anem de fábula ¡¡¡



Respecta al que diuen en les seves declaracions els polítics catalans...no saben que quan t'agafava la Inquisició..tots cantaven "a mi me gusta el vino" com deia La Parrala ?



De veritat MUNDO, La RAZON: ABC... penseu que els politics catalans son idiotes ????



