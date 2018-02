La Falange rep a Artur Mas al Suprem: ''Traïdor, el teu lloc és a presó''

mario barna barna

20 de febrer de 2018, 10.31 h

Molt bé, ja tornem a la roda dels temps. Els tribunals i tothom miserable i roí treballa per primera vegada desaforadament i PARANOICAMENT per Catalunya i en contra ÉS CLAR. COM QUE MAi han tingut feina i es dedicaven a pentinar el GAT, ara estan rebiosos per haver-ho de fer i a sobre il·legalment i contra les seves pròpies lleis que ja és el colmo i que posen sobre el taulell del món l'evidència que tot el que es creia soterrat ÉS PURA VERITAT; ESPAÑA ÉS UNA DE LES DICTADURES MÉS F... Llegir més