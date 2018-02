Rovira diu que es va plantejar deixar la política però ho va rebutjar per no escapçar ERC

Última actualització Dimarts, 20 de febrer de 2018 10:15 h

Ho va defensar el seu advocat durant la declaració al TS per oposar-se a la presó preventiva

Redacció | El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha deixat en llibertat sota una fiança de 60.000 euros la número dos d'ERC, Marta Rovira, després de la declaració d'aquest dilluns al tribunal, que la investiga per un presumpte delicte de rebel·lió. Rovira va defensar que la declaració d'independència va ser una manifestació de voluntat política amb caràcter simbòlic perquè tothom sabia que no tenia cap efecte i quedaria suspesa

Segons publica El Periódico, la defensa de la republicana va afirmar que Rovira pretenia abandonar la política després de l'1-O, però no ho va fer per no escapçar ERC amb Oriol Junqueras a la presó. Aquest va ser un dels arguments del seu advocat per oposar-se a la presó preventiva que li demanava l'acusació popular VOX.



En una carta conjunta als seus militants, Oriol Junqueras i Marta Rovira han demanat paciència a la militància i han assegurat que mai renunciaran a les seves conviccions, tal com informa Rac1.



Per la seva banda i segons recull El Periódico, la coordinadora general del PDeCAT va explicar davant el jutge Llarena que va discutir amb Puigdemont a Brussel·les perquè defensava que s'havia d'apostar per vies legals després de tot el que va passar. Una opinió que, segons el diari, no compartia el president legítim.



Aquest dimarts és el torn de l'expresident de la Generalitat, Artur Mas i l'expresidenta de l'AMI, Neus Lloveras.

