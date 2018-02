Un guàrdia civil de l'1-O reconeix que no hi va haver violència ciutadana

Última actualització Dimarts, 20 de febrer de 2018 10:45 h

L'agent va declarar que els veïns de Castellgalí van mantenir una resistència pacífica en tot moment

Redacció | Un dels guàrdies civils que va retirar les urnes de l'1-O a Castellgalí admet que els veïns no van actuar amb violència i van mantenir una resistència pacifica en tot moment.

Segons publica Regió 7, un dels dos guàrdies civils que va declarar aquest dilluns com a testimonis al Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa, per la seva participació en la intervenció policial de l'1-O a Castellgalí, ha reconegut davant de la jutge la resistència pacífica de la gent que hi havia congregada a les portes del col·legi de la població.



Amb aquesta declaració, l'agent contradiu l'atestat de la Guardia Civil, que afirma que els veïns del municipi van actuar de forma violenta. L'acció de la Guàrdia Civil a Castellgalí va provocar dinou ferits, que es van adherir a la denúncia conjunta amb les altres poblacions afectades del Bages, tal com recull el diari citat.



El guàrdia civil, que va formar part de la unitat de Recollida de Material, també va identificar el tinent que liderava el dispositiu i, per tant, responsable de les càrregues policials.



Es tracta, segons Regió 7, del mateix tinent que hores després també va anar a Fonollosa i ara haurà d'explicar per què van continuar carregant contra la gent asseguda a la porta d'una escola quan l'accés ja havia quedat lliure.

