JxCAT creu que l'estada de Gabriel a Suïssa enfortirà la internacionalització del procés

L'ESTAT esPPanyol és una VERGONYA PER A LA HUMANITAT. És un SIMULACRE VERGONYÓS DE DEMOCRÀCIA, una PARÒDIA ESPPERPPÈNTICA D'ESTAT DE DRET. || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| || || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| ||

20 de febrer de 2018, 12.51 h



Tots aquests discursos d'internacionalitzar des d'Europa, estan més o menys bé, no en vull opinar en general, però si després aquesta pretesa internacionalitzacio es limita, com s'ha fet fins ara, a dir que els catalans som eropeus, que votar no és cap delicte i que és injust haver d'anar a la presó pel fet de votar . . .





. . .si el discurs es redueix a això, i no es dedica a explicar a Europa i al món sencer que el quid de la qüestió es que ePPanya és un país PLENAMENT FRANQUI...