[Vídeo] Anna Gabriel: ''Suïssa decidirà què vol fer amb mi''

Última actualització Dimarts, 20 de febrer de 2018 12:30 h

L'exdiputada de la CUP ha donat una entrevista al canal suís RTS

Redacció | "Suïssa decidirà què vol fer amb mi". D'aquesta manera s'ha pronunciat Anna Gabriel a la Radiotelevisió Suïssa (RTS) en una entrevista. L'exdiputada de la CUP ja ha manifestat que no declararà aquest dimecres davant del Tribunal Suprem.

Gabriel ha explicat que la seva decisió de marxar és "dura" perquè se'n va lluny de la seva família i amics i analitza els diferents escenaris que podrien produir-se a partir d'ara. Si el jutge del Suprem, Pablo Llarena, demana la seva extradició "Suïssa decidirà" el seu futur.

"Amb els advocats hem analitzat que una extradició seria il·legal", ha assegurat. "No hi ha cap base per sostenir que jo he comès un delicte, tenim tota la base per tal de defensar que és una persecució política".



"Tenim moltes manifestacions del tribunal, de la policia, dels jutges... per dir que no és un tribunal imparcial, que és una persecució política". I ha afegit de manera contundent que "Suïssa no accepta les extradicions de persones que són perseguides políticament".





Censée passer devant la justice espagnole mercredi, l'indépendantiste catalane Anna Gabriel confirme à la RTS qu'elle a choisi de rester en Suisse. https://t.co/O2zz4XKecA pic.twitter.com/SSHxHJNToq — RTSinfo (@RTSinfo) 20 de febrer de 2018 L'exportaveu del grup parlamentari de la CUP, no descarta la possibilitat que Suïssa accepti l'extradició i decideixi empresonar-la durant el procés. D'aquesta manera, ha comentat que sol·licitarà asil en cas que es produeixi aquesta demanda d'extradició per part de l'Estat.

