Per què la CUP ha triat Suïssa?

L'exdiputada de la formació anticapitalista ja ha assegurat que no anirà a declarar davant el Suprem aquest dimecres

Redacció | Anna Gabriel es quedarà a Ginebra. Ho ha filtrat primer ella mateixa en una entrevista al diari Le Temps i posteriorment en una entrevista a la Ràdio Televisió Suïssa (RTS). "Suïssa decidirà què vol fer amb mi", ha exposat.

Ha assegurat que a Espanya no tindria un judici just i la CUP ha recolzat la seva decisió. Això, formaria part de l'estratègia de defensa de la CUP, que aquest mateix dilluns ja havia manifestat la seva intenció d'internacionalitzar el conflicte.

Però, per què ha triat Suïssa? El codi criminal suís, recull en el capitol tretze els delictes contra l'Estat i la seguretat nacional i en l'article 265 assenyala que "qualsevol persona que dugui a terme un acte amb l'objectiu, a través de l'ús de la violència, de canviar la constitució de la Confederació o d'un cantó o dipositar a les autoritats estatals designades constitucionalment o incapacitar-les per tal d'exercir els seus poders o de separar una part del territori suís de la Confederació o una part d'un cantó està subjecte a una pena d'un any de presó".

De la mateixa manera que passa a Brussel·les, l'estat sol·licitant de l'extradició, només pot detenir, perseguir o condemnar a les persones pels delictes pels quals l'extradició ha estat demanada i acordada. Per altra banda, cal recordar que a Suïssa la rebel·lió implica que hi hagi o hi hagi hagut violència.





L'estratègia de la CUP



Els anticapitalistes sostenen que Gabriel i Boya són dos eixos d'una mateixa estratègia.



Dos eixos d'una mateixa estratègia. Defensar la República on calgui.

Internacionalitzar el conflicte. Visibilitzar la persecució política. Respondre a la repressió juntes. #NiUnaMés #ConstruïmRepública pic.twitter.com/kfxB8iC7o0 — CUP Països Catalans (@cupnacional) February 20, 2018



S'ha acabat d'abaixar el cap. La @cupnacional respon amb una defensa política a la repressió de l'Estat. Defensant el referèndum des d'aquí amb @yeyaboya i internacionalitzant el conflicte des de Suïssa amb @AnnaGaSabate. Ni un pas enrere! #perlarepública pic.twitter.com/tMc6lVgAQl — Jordi Salvia (@jordisalvia) February 20, 2018

També cal posar de manifest que Suïssa va oferir-se per mitjançar entre Espanya i Catalunya el passat mes d'octubre, només uns dies després de l'1-O. Tot i això, va constatar que no es donaven les condicions necessàries per a aquest procés després de parlar amb ambdues parts.

