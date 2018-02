[Vídeo] Un dels protagonistes de la Gürtel assenyala al marit de Cospedal i a un amic de Rajoy pels papers de Bárcenas

"M'agradaria que vinguessin demà com vinc jo avui. Amb una diferència: jo vinc escortat, m'han aixecat a les 5 del matí, he estat a un calabós passant una mica de fresquet i m'han recollit per portar-me aquí ", ha demanat l'empresari, que també ha carregat contra els mitjans de comunicació que han amagat els noms de López del Hierro i Piñeiro. "Aquests dies estic sentint parlar de la difamació. Tots vostès tenen aquests papers, i veuran que figuren els dos noms dels senyors que els acabo de dir ", ha insistit. I ha afegit: "apareixeran més, no es preocupin que apareixeran més", en relació a més responsables del PP que puguin estar implicats en la trama de corrupció.



Segons ell -que ha lamentat que hi hagi gent "condemnada a 8 anys de presó quan han cobrat 1.000 euros " o funcionaris condemnats a "un porró d'anys "per rebre un fax- "algun dia se sabrà la veritat de la Gürtel". "La justícia no és igual per a tots perquè, quin privilegi té López del Hierro per aparèixer tant als paper i no donar explicacions? Per a uns si i per altres no. I el ministre de Justícia, demanant justícia exemplar ... La justícia ha de ser justícia, els tribunals han d'impartir justícia, no justícia exemplar", ha conclòs. Al seu torn, el marit de la ministra ha llançat un comunicat on anuncia una querella contra 'El Bigotes' per les seves declaracions.

Relacions amb Rajoy