Victòria de la immersió lingüística contra l'ideari de Cs per acabar amb el català

Última actualització Dimarts, 20 de febrer de 2018 14:30 h

El TC anul·la els articles de la Lomce que garantien l'escolarització en castellà a Catalunya

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Victòria del model català, de la immersió lingüística i de l'ensenyament a Catalunya contra l'ideari de Ciudadanos, que també va acabar abraçant el PP de la mà del controvertit ministre de Cultura Ignacio Wert, contra la imposició del castellà. Les escoles catalanes i el futur de la nostra llengua han rebut una bona notícia avui: el Tribunal Constitucional anul·la els articles de la Lomce que garantien l'escolarització en castellà a Catalunya.

Entre ells, la sentència considera que el sistema dissenyat per la llei per garantir l’ensenyament en castellà pagada amb fons públics, que va impulsar l’exministre José Ignacio Wert, no respecta el repartiment de competències entre l’Estat i la Generalitat.

Fa referència, en concret, a la capacitat del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, a través de l’Alta Inspecció d’Educació, de decidir sobre l’escolarització d’aquests alumnes en centres privats i el seu finançament.

Notícies relacionades

I què vol dir exactament aquesta decisió del TC? Doncs que la Generalitat no haurà de pagar l'escolarització a un centre privat d'aquelles famílies que volguéssin una escolarització totalment en castellà.Tècnicament, això es tradueix que el TC ha estimat parcialment el recurs de la Generalitat de Catalunya contra la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat de l’Educació (Lomce) i ha anul·lat alguns dels preceptes impugnats per considerar que envaeixen competències autonòmiques en matèria d’educació.