[Vídeo] El TS es carrega la llibertat d'expressió a Espanya

Segons ha informat el TS, la Sala rebutja els arguments de l'acusat, que va al·ludir a la llibertat d'expressió i a la creació artística, i ha subratllat que el llenguatge del rap és extrem, provocador, al·legòric i simbòlic.

Cal recordar que la cançó va ser una petició de Pablo al raper Valtonyc perquè fes una cançó sobre els Borbons pel seu programa de televisió La Tuerka. El raper mallorquí va complir i, al seu estil, contundent i polèmic, dedicà tot un tema a la família reial espanyola.

Consideren els magistrats que les cançons que va escriure i que va publicar a internet inclouen expressions en suport i lloança a les organitzacions terroristes GRAPO, ETA, i a alguns dels seus membres, així com contra el titular de la Corona i els seus familiars, i contra el president del Circulo Balear, Jorge Campos, contra qui es van dirigir les amenaces.Com sempre, quan els poders fàctics volen censurar quelcom, creen l'efecte contrari. De fet, a les xarxes s'ha convertit en tendència "los Borbones son unos ladrones". Doncs aquí us deixem el vídeo que ha significat la pèrdua de llibertat per al seu cantant, el mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut com Valtonyc: