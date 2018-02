Un foro de Guàrdies Civils defensa l'himne de Marta Sánchez dels ''progres, tolerants i demòcrates de pacotilla''

Porca misèria!, ÉS UNA ESPAÑA que no la pot resistir ni el pupas. República Catalana República Catalana

20 de febrer de 2018, 18.13 h

Quin vòmit de tia!

Quan l'únic que li queda és el record de 30 anys de cançó española, s'arranca per peteneras i frisa per passar a l'història d'españa com la lletrista succesora del Pemán.

Això ja no es pot resistir: Quevedo + el esperpento de Valle-Inclán no arriben a la sola de sabata de l'españa monárquica actual.

Em començo a preguntar:

"El preparao" de què i per a què. I la resposta la intueixo, no pot ser pitjor.

Un desastre!