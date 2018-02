Salellas: ''L’Anna no ha fugit, ha buscat refugi''

Última actualització Dimarts, 20 de febrer de 2018 16:55 h

Des de la formació anticapitalista asseguren que la decisió l'han pres de "manera col·lectiva"

A.S. | "L'Anna no ha fugit, ha buscat refugi". Així ha definit l'exdiputat de la CUP i advocat d'Anna Gabriel Benet Salellas, el fet que Anna Gabriel hagi decidit marxar a Ginebra. Salellas ha recordat que l'exdiputada és en aquesta ciutat suïssa on altres personalitats com Mercè Rodoreda i Pau Casals van triar per exiliar-se.

D'aquesta manera, la CUP busca obrir "un nou front polític i judicial contra l'Estat espanyol", ha aclarit Salellas. L'exdiputat 'cupaire' també ha volgut recordar que Anna Gabriel ha decidit fer aquest pas perquè a Espanya "no té garantit un judici just". "En aquesta causa general contra Catalunya, no hi ha les mínimes garanties de justícia" i ha afegit que "l'objectiu no és la justícia sinó la humiliació de tot el poble de Catalunya"."Hem arribat a un moment on no es jutgen fets, es jutgen projectes polítics i tot allò que els ciutadans podem arribar a pensar", ha remarcat. D'aquesta manera, Salellas ha aprofitat per recordar la confirmació de la condemna aquest dimarts de tres anys de presó per al cantant de rap mallorquí Valtonyc. "Es tracta d'un procediment judicial propi d'estats autoritaris i antidemocràtics" i ha recordat que "el tribunal que s'encarrega d'instruir la causa no és competent".L'advocat 'cupaire' també ha remarcat que "la decisió de l'Anna, l'hem pres col·lectivament i és un pas endavant en el projecte d'internacionalització del procés". L'exdiputat ha explicat que "les dues estratègies polítiques són dues estratègies que responen a un marc comú", fent referència al fet que Mireia Boya optés per declarar davant del Suprem dimecres passat i que Gabriel hagi anunciat que no acudirà demà davant del jutge Llarena.Des de la formació han comentat que no tenen prevista una petició d'asil si no hi ha una ordre d'extradició.La diputada de la CUP Maria Sirvent ha volgut deixar constància que la "repressió busca silenciar i callar tot el moviment republicà". Així, la CUP ha respost davant d'aquesta situació amb "una lluita per la República que respongui als drets de les classes populars" estan sent vulnerats.